Дохідність облігацій Ірландії впала до мінімуму за 8 років

Дохідність облігацій Ірландії впали в понеділок до восьмирічних мінімумів після того, як рейтингове агентство Moody's підвищило рейтинг країни до інвестиційного рівня і з позитивним прогнозом, повідомляють Вести.ru.

По суті рішення Moody's запрошує в ірландські бонди тих інвесторів, яким по декларації заборонено купувати папери зі "сміттєвим" рейтингом.

Нагадаємо, що Moody's було єдиним агентством, яке зберігало для Ірландії "сміттєвий" рейтинг, але тепер ситуація виправлена.

Moody's підвищило рейтинг Ірландії з Ba1 до Baa3, при цьому відзначило серйозне поліпшення в економіці країни.

Оскільки в грудні Дублін вийшов з програми допомоги, облігації Ірландії повернулися в EMU Government Bond Investment Grade Index, який становить банк JP Morgan. Отже, тепер інвестори, що вкладають у цей індекс, вкладають і в облігації Ірландії.

Десятирічні облігації Ірландії сьогодні знижуються до позначки 3,3% - навіть нижче, ніж аналогічні папери Італії та Іспанії.

Два інших агентства Standards and poor's і Fitch оцінюють ірландські папери на рівні BBB+.

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