Нацкомісія схвалила порядок емісії облігацій внутрішніх місцевих позик

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) схвалила проект рішення «Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу», - повідомила прес-служба комісії.

«Насамперед документом передбачено порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик, порядок реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, змін до проспекту емісії, а також звіту про результати розміщення облігацій та перелік необхідних для цього документів», - цитує прес-служба директора Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів НКЦПФР Аллу Папаїку.

За словами Папаїки, необхідність удосконалення порядку емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу обумовлена набуттям чинності низки законодавчих актів, зокрема, Закону України «Про депозитарну систему України» і прагненням регулятора удосконалити існуючі інструменти на фондовому ринку.

Як повідомляв УНІАН, з січня по листопад 2013 р. регулятор зареєстрував 229 випусків облігацій підприємств на суму 30,16 млрд грн, порівняно з аналогічним періодом 2012 року відбулося зменшення обсягу на 1,58 млрд грн.