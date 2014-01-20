Індекс Української біржі знизився на 2,78%, індекс ПФТС - на 0,53%
19:46, 20 січня 2014Фондовий ринок
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Індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 20 січня, знизився на 2,78% - до 895,02 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.
Загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 29,09 млн грн, з них на фондовому ринку - 22,99 млн грн, на терміновому ринку - 6,10 млн грн.
Лідером зниження серед цінних паперів, що входять в індексний кошик, стали акції «Райфайзен банку Аваль», які знизилися на 4,43%.
Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,53% - до 299,39 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 185,5 млн грн.
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