Індекс Української біржі знизився на 2,78%, індекс ПФТС - на 0,53%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 20 січня, знизився на 2,78% - до 895,02 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 29,09 млн грн, з них на фондовому ринку - 22,99 млн грн, на терміновому ринку - 6,10 млн грн.

Лідером зниження серед цінних паперів, що входять в індексний кошик, стали акції «Райфайзен банку Аваль», які знизилися на 4,43%.

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,53% - до 299,39 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 185,5 млн грн.