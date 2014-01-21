У Китаї призупинили торгівлю акціями семи IPO

Торгівля акціями семи з восьми китайських компаній, які 21 січня провели IPO на біржі в Шеньчжені, була припинена двічі протягом торгової сесії, повідомляє Лента.ги з посиланням на Bloomberg. Причиною стало перевищення вартості акцій порівняно з ціною розміщення на 44%.

Спочатку торги паперами таких компаній як Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical, Chengdu Tianbao Heavy Industry та кількох інших припинялися за годину до кінця торгів після того, як зростання їх котирувань перевершив 32 відсотки. Незважаючи на це рішення, зростання продовжилося після відновлення сесії, і за три хвилини до закриття ситуація біржа знову ввела обмеження.

Торгова майданчик випустила попередження про небезпеку «сліпий» спекуляції на IPO. Традиція активно спекулювати на розміщеннях в Китаї склалася давно і фірми, дебютували на біржі, майже завжди різко зростають в ціні.

Наприкінці 2012 року в Китаї ввели мораторій на IPO, який тривав понад рік. Лише в січні 2014 року первинні розміщення акцій поновилися на торгових майданчиках країни. Очікується, що до кінця січня пройдуть лістинг понад півсотні компаній.

Мораторій приймався як раз з метою боротьби з надто швидким зростанням вартості акцій і заради встановлення реалістичних цін на ринку. А втім, саме відкладений попит на акції на біржі нових компаній міг стати однією з причин стрімкого зростання їх котирувань в перший день.