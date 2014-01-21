Оптимізм міжнародних інвесторів високий як ніколи - опитування Bloomberg

Оцінка перспектив світової економіки міжнародними інвесторами за останню п'ятирічку ще ніколи не була такою високою, як зараз - оптимізм породжує відновлення розвинених країн на чолі з США, йдеться в опитуванні Bloomberg, передає ПРАЙМ.

Напередодні Всесвітнього економічного форуму в швейцарському Давосі 59% інвесторів, аналітиків і трейдерів, опитаних Bloomberg, відзначили поліпшення економічних перспектив. Цей результат виявився максимальним за всю історію проведення подібних опитувань - з липня 2009 року. В листопаді 2013 року частка оптимістів становила лише 33%.

З 66% респондентів, які заявили про більш позитивний настрій, ніж рік тому, майже дві третини назвали головним сприятливим чинником зміцнення економіки у розвинених країнах. Більше половини учасників опитування назвали акції в числі найпривабливіших активів 2014 року на тлі ослаблення побоювань з приводу фінансових «бульбашок». В 2013 році індекс Standard & Рoor's 500 виріс приблизно на 24%.

Опитування показало, що інвестиційні уподобання респондентів змістилися в бік фондових ринків: 53% учасників очікують, що акції принесуть найбільшу віддачу в найближчому році, а це максимальний результат з травня. Друге за популярністю місце після акцій займає нерухомість: на неї ставлять 16% учасників опитування.

Також 3% респондентів назвали в якості найбільш привабливого активу облігації, а 39% очікують від облігацій самої низької віддачі.

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