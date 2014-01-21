Оптимізм міжнародних інвесторів високий як ніколи - опитування Bloomberg

10:49, 21 січня 2014
Фондовий ринок
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Оценка перспектив мировой экономики инвесторами за последнюю пятилетку еще никогда не была такой высокой

Оцінка перспектив світової економіки міжнародними інвесторами за останню п'ятирічку ще ніколи не була такою високою, як зараз - оптимізм породжує відновлення розвинених країн на чолі з США, йдеться в опитуванні Bloomberg, передає ПРАЙМ.

Напередодні Всесвітнього економічного форуму в швейцарському Давосі 59% інвесторів, аналітиків і трейдерів, опитаних Bloomberg, відзначили поліпшення економічних перспектив. Цей результат виявився максимальним за всю історію проведення подібних опитувань - з липня 2009 року. В листопаді 2013 року частка оптимістів становила лише 33%.

З 66% респондентів, які заявили про більш позитивний настрій, ніж рік тому, майже дві третини назвали головним сприятливим чинником зміцнення економіки у розвинених країнах. Більше половини учасників опитування назвали  акції в числі найпривабливіших активів 2014 року на тлі ослаблення побоювань з приводу фінансових «бульбашок». В 2013 році індекс Standard & Рoor's 500 виріс приблизно на 24%.

Опитування показало, що інвестиційні уподобання респондентів змістилися в бік фондових ринків: 53% учасників очікують, що акції принесуть найбільшу віддачу в найближчому році, а це максимальний результат з травня. Друге за популярністю місце після акцій займає нерухомість: на неї ставлять 16% учасників опитування.

Також 3% респондентів назвали в якості найбільш привабливого активу облігації, а 39% очікують від облігацій самої низької віддачі.

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