Український фондовий ринок у вівторок знизився

Індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 21 січня, знизився на 0,91% - до 886,89 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 14,4 млн грн, з них на фондовому ринку - 12,3 млн грн, на терміновому ринку -2,1 млн грн.

Лідером зниження серед цінних паперів, що входять в індексний кошик, стали акції «Мотор Січ», які знизилися на 4,59%.

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,53% - до 297,8 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 253,3 млн грн.