Український фондовий ринок у вівторок знизився
19:02, 21 січня 2014Фондовий ринок
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Обсяг торгів на Українській біржі склав 14,4 млн грн/ REUTERS
Індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 21 січня, знизився на 0,91% - до 886,89 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.
Загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 14,4 млн грн, з них на фондовому ринку - 12,3 млн грн, на терміновому ринку -2,1 млн грн.
Лідером зниження серед цінних паперів, що входять в індексний кошик, стали акції «Мотор Січ», які знизилися на 4,59%.
Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,53% - до 297,8 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 253,3 млн грн.
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