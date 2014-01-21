Мінфін на ОВДП-аукціоні залучив до бюджету 199,7 млн дол. і 338,2 млн грн

Міністерство фінансів України у вівторок, 21 січня, залучило до державного бюджету 199,727 млн. дол. і 338,201 млн. грн на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, найбільшу частку коштів залучено у валюті в результаті розміщення надкоротких ОВДП в доларах США терміном обігу 21 день під 5% річних, за якими Мінфін задовольнив обидві подані заявки. Раніше, з листопада 2013 року, розміщення таких облігацій здійснювалося тільки в національній валюті.

Найбільше залучення в гривні проведено в результаті розміщення 5-річних ОВДП на 250,578 млн. грн під 14,25% річних, за якими Мінфін задовольнив обидві подані заявки. 87,623 млн. грн залучено в результаті розміщення 4-місячних ОВДП під 8,25% річних, за якими Мінфін задовольнив 3 із 6 поданих заявок.

Також повідомляється, що за результатами проведеного аукціону до держбюджету залучено 1,935 млрд грн (по курсу НБУ), що відповідає граничному рівню держборгу в рамках Бюджетного кодексу і Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік».

Як повідомляв УНІАН, Мінфін 14 січня залучив до держбюджету 1,15 млрд грн на першому в поточному році аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики. У січні Мінфін має намір провести ще один аукціон з розміщення ОВДП - 28 січня.

Станом на 21 січня обсяг ОВДП, які перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 253,517 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебувають держпапери на суму 149,554 млрд грн, у власності банків - 79,027 млрд грн, нерезидентів - 12,050 млрд грн.

За оперативними даними Держказначейства на 20 січня, з початку року витрати держбюджету на погашення держборгу становили 304,1 млн. грн, на обслуговування держборгу — 1,173 млрд грн.

У 2013 році Мінфін в результаті аукціонів з розміщення ОВДП залучив до держбюджету 50,5 млрд грн, 5,3 млрд дол. і 0,1 млрд євро (108,650 млрд грн за курсом НБУ).

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2014 рік», граничний рівень держборгу на 2014 рік встановлено на рівні 585,484 млрд грн, або 35% ВВП.