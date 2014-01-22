Мінфін випустить євробонди на 2 млрд дол. до кінця січня
11:32, 22 січня 2014Фондовий ринок
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Євробонди випустять в рамках залучення російського кредиту
Міністерство фінансів України має намір випустити євробонди на 2 млрд дол. під 5% річних до кінця січня в рамках залучення російського кредиту, повідомив сьогодні перший заступник міністра фінансів Анатолій Мярковський в кулуарах Кабінету міністрів України.
Відповідаючи на уточнююче запитання УНІАН про обсяги випуску євробондів, він сказав: «Так, (2 млрд дол. - УНІАН) під 5% річних на 2 роки».
При цьому він уточнив термін випуску бондів. «Думаю, до кінця місяця...», - сказав Мярковський.
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