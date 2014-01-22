Fiat поглинув Chrysler

Італійський автомобільний концерн Fiat завершив поглинання американського виробника Chrysler. Про це йдеться в официальномпресс-релізі Fiat.

В результаті операції Fiat з пенсійним фондом Профспілки працівників автопромисловості США (UAW Retiree Medical Benefits Trust, також відомий як Veba Trust) італійська компанія отримала повний контроль в Chrysler. Сукупна сума угоди склала 4,35 мільярда доларів.

Як вказує Bloomberg, рада директорів Fiat на засіданні 29 січня повинен буде визначити умови спільної роботи обох автовиробників, в тому числі як буде виглядати загальна корпоративна структура, як будуть здійснюватися торги акціями і де стане розташовуватися штаб-квартира. Трирічний бізнес-план спільної компанії, як очікується, буде оприлюднено у травні поточного року.

Fiat домовився з Veba Trust про викуп належать профспілці 41,46% акцій Chrysler на початку січня 2014 року. До цього італійцям вже належало понад 58,5% американської компанії.

В італійському концерні розраховують, що об'єднана структура стане сьомим за величиною світовим автовиробником. У 2013 році Fiat і Chrysler продали в загальній складності близько 4,4 мільйона автомобілів.

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