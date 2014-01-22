"Газпром" не виправдав очікувань ринку акцій

Акції Газпрому скоригувалися у другій половині торгів середи після зростання у відповідь на рішення концерну перенести операцію з Китаєм на травень, а на російський ринок в цілому тиснуть очікування наступного засідання ФРС США.

Індекс ММВБ за підсумками дня опустився на 0,42 відсотка від рівня закриття вівторка до 1.498 пункту. Індекс РТС скоротився на 0,3 відсотка до 1.391 пункту, повідомляє Reuters.

У вівторок і сьогодні в першій половині дня папери Газпрому зростали випереджаючими ліквідні акції темпами в супроводі високих обсягів, досягнувши 149 рублів за акцію. Деякі учасники торгів чекали, що сьогодні концерн домовиться з Китаєм про ціну поставок газу, і повідомлення Газпрому про перенесення переговорів на травень викликало миттєву реакцію котирувань.

"Ми не чекали, що угода Газпрому з Китаєм може бути підписана сьогодні, все-таки ця угода має бути укладена на більш високому рівні. Драйвером зростання котирувань Газпрому, як нам здалося, були новини про скорочення обсягів видобутку газу на великому родовищі в Нідерландах. Але цей каталізатор уже відіграний", - сказав старший трейдер ВТБ Капіталу Павло Зінов'єв.

Акції Газпрому до кінця торгів знизилися від денного піку до 146 рублів, але залишилися трохи вище вчорашнього закриття.