Індекс Української біржі зріс на 0,35%, індекс ПФТС - на 0,02%
18:47, 23 січня 2014Фондовий ринок
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Лідером підвищення серед цінних паперів стали акції «Укрсоцбанку»
Загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 38,15 млн грн
Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 23 січня, зріс на 0,35% - до 881,3 пунктів, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.
Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 38,15 млн грн, з них на фондовому ринку - 35,36 млн грн, на строковому ринку -2,79 млн. грн.
Лідером підвищення серед цінних паперів, що входять в індексний кошик, стали акції «Укрсоцбанку», які зросли на 4,65%.
Індекс ПФТС за підсумками торгів зріс на 0,02% - до 292,83 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 529,69 млн грн.
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