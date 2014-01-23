Індекс Української біржі зріс на 0,35%, індекс ПФТС - на 0,02%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 23 січня, зріс на 0,35% - до 881,3 пунктів, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 38,15 млн грн, з них на фондовому ринку - 35,36 млн грн, на строковому ринку -2,79 млн. грн.

Лідером підвищення серед цінних паперів, що входять в індексний кошик, стали акції «Укрсоцбанку», які зросли на 4,65%.

Індекс ПФТС за підсумками торгів зріс на 0,02% - до 292,83 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 529,69 млн грн.