Fitch підтвердило рейтинги Німеччини та Люксембургу

Міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітентів Німеччини і Люксембурга "ААА" і короткостроковий рейтинг "F1+" зі стабільним прогнозом щодо них, повідомляється в прес-релізі агентства, передає Прайм. Стеля за рейтингами країн також підтверджена на рівні "ААА".

Fitch зазначає, що співвідношення загального держборгу до ВВП почало скорочуватися в Німеччині на відміну від Франції, Великобританії і США. Агентство очікує, що цей показник знизиться до 79,4% в 2013 році з 81% в 2012 році. Незважаючи на те, що середній показник співвідношення загального держборгу до ВВП для країн з рейтингом "ААА" становить 46,7%, німецький показник відповідає критеріям найвищого рейтингу.

Агентство вважає, що ризики, пов'язані з кризою єврозони, знижуються завдяки відновленню економіки та політики ЄЦБ.

Fitch очікує, що темпи зростання ВВП Німеччини збільшаться до 1,6% у 2014 і 2015 роках порівняно зі зростанням на 0,4% в 2013 році. Зростання ВВП сильно залежить від продовження поступового відновлення економіки єврозони, що є найбільшим експортним ринком для Німеччини.

"Наближення показника співвідношення держборгу до ВВП до позначки в 90% може чинити тиск на рейтинг, однак Fitch вважає, що такий сценарій малоймовірний", - наголошують у релізі агентства.

Fitch відзначає, що Люксембург є економікою з високим рівнем доходів і сприятливою динамікою порівняно з іншими країнами єврозони. Люксембург продемонстрував одне з найшвидших відновлень економіки серед країн єврозони. Зростання ВВП країни в 2013 році прискорилося до 2% порівняно з 0,2% в 2012 році.

"Співвідношення дефіциту держбюджету до ВВП залишалося на низькому рівні в 2013 році, швидше за все, ближче до показника 0,6% за 2012 рік", - йдеться в релізі.

Агентство очікує, що зростання ВВП в 2014 році складе 1,8%. У 2015 році він сповільниться до 1,4% через обмеження внутрішнього попиту фіскальною консолідацією. Інфляція в країні до 2015 року буде залишатися на рівні нижче 2%.

Прогноз за рейтингами стабільний, що означає малу ймовірність їх змін у найближчому майбутньому. Між тим, такі зміни можливі у випадку інтенсифікації боргової кризи в єврозоні та нестабільністі у фінансовому секторі.



