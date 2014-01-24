Мінфін США починає продажі нового виду цінних паперів

Міністерство фінансів США наступного тижня почне продавати новий вид цінних паперів. Про це повідомила заступник глави фінансового відомства Мері Міллер, передає ІТАР-ТАСС.

Мова йде про так звані облігації з плаваючою ставкою. Як відзначають аналітики, це перший подібний продукт, який мінфін США вводить в обіг за останні 17 років.

Передбачається, що стартові торги відбудуться 29 січня, і на них реалізують облігацій на суму 15 млрд доларів. Потім аукціони планують проводити щоквартально - у квітні, липні та жовтні.

"Ці облігації дозволять розширити існуючий портфель Мінфіну. Вони також допоможуть нам задовольняти потреби уряду США в кредитах за найбільш низькими цінами і тим самим економити гроші платників податків", - зазначила Міллер.