Мінфін США починає продажі нового виду цінних паперів
Міністерство фінансів США наступного тижня почне продавати новий вид цінних паперів.
Міністерство фінансів США наступного тижня почне продавати новий вид цінних паперів. Про це повідомила заступник глави фінансового відомства Мері Міллер, передає ІТАР-ТАСС.
Мова йде про так звані облігації з плаваючою ставкою. Як відзначають аналітики, це перший подібний продукт, який мінфін США вводить в обіг за останні 17 років.
Передбачається, що стартові торги відбудуться 29 січня, і на них реалізують облігацій на суму 15 млрд доларів. Потім аукціони планують проводити щоквартально - у квітні, липні та жовтні.
"Ці облігації дозволять розширити існуючий портфель Мінфіну. Вони також допоможуть нам задовольняти потреби уряду США в кредитах за найбільш низькими цінами і тим самим економити гроші платників податків", - зазначила Міллер.