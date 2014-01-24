S&P знизило рейтинг Хорватії і поліпшило прогноз по Ісландії

11:28, 24 січня 2014
Фондовий ринок
0

 Міжнародне рейтингове агентство S&P знизило рейтинг Хорватії з BB+ до BB з прогнозом «стабільний».  

uk.wikipedia.org

Міжнародне рейтингове агентство S&P знизило рейтинг Хорватії з BB+ до BB з прогнозом «стабільний», повідомляє «Газета.Ru» з посиланням на прес-реліз агентства.

Крім того, S&P підтвердило довго - і короткострокові суверенні рейтинги Ісландії в іноземній і національній валютах на рівні ВВВ-/А-3, поліпшивши прогноз по довгостроковому рейтингу до стабільного з негативного.

Перегляд прогнозу відображає думку агентства про те, що програма зниження боргового навантаження домогосподарств Ісландії не призведе до суттєвого збільшення держборгу, оскільки фінансується за рахунок зростання доходів бюджету.

Читайте такожFitch підтвердило рейтинги Німеччини та Люксембургу

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter