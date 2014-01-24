S&P знизило рейтинг Хорватії і поліпшило прогноз по Ісландії

Міжнародне рейтингове агентство S&P знизило рейтинг Хорватії з BB+ до BB з прогнозом «стабільний», повідомляє «Газета.Ru» з посиланням на прес-реліз агентства.

Крім того, S&P підтвердило довго - і короткострокові суверенні рейтинги Ісландії в іноземній і національній валютах на рівні ВВВ-/А-3, поліпшивши прогноз по довгостроковому рейтингу до стабільного з негативного.

Перегляд прогнозу відображає думку агентства про те, що програма зниження боргового навантаження домогосподарств Ісландії не призведе до суттєвого збільшення держборгу, оскільки фінансується за рахунок зростання доходів бюджету.

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