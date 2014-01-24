Індекс Української біржі знизився на 2,05%, індекс ПФТС - на 0,9%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 24 січня, знизився на 2,05% - до 849,06 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 45,95 млн грн, з них на фондовому ринку - 41,08 млн грн, на строковому ринку - 4,87 млн грн.

Лідером зниження серед цінних паперів, що входять до індексного кошика, стали акції «Мотор Січі», які знизилися на 3,23%.

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,9% - до 290,19 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 161,633 млн грн.