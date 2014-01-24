Засновник "ВКонтакте" продав свою частку в компанії

Засновник соціальної мережі «В контакті» Павло Дуров продав свою частку в компанії Івану Тавріну - гендиректору «Мегафона» і співвласнику ЮТВ холдингу (він володіє ним разом з бізнесменом Алішером Усмановим). Про це «Відомостям» розповіли партнер «В контакті», джерело в структурах Усманова і людина, близький до акціонерів соціальної мережі. За словами одного з них, ця угода відбулася ще у грудні 2013 р. Суму угоди з'ясувати не вдалося, але один зі співрозмовників чув, що вона могла пройти, виходячи з оцінки «В контакті» в $3-4 млрд.

Гендиректор USM Advisors Усманова Іван Стрешинський не став коментувати цю інформацію, переадресувавши «Ведомости» до Дурову і Тавріну. Дуров не відповів на питання, а представник компанії Георгій Лобушкин повідомив, що не коментує акціонерні питання. Таврін попросив передзвонити йому в понеділок.

Цього тижня у «В контакті» відбулися серйозні кадрові перестановки. З компанії пішли віце-президент Ілля Перекопський і його брат Ігор, який працював фінансовим директором компанії. Також «В контакті» оголосила про нові призначення. В компанію прийшли відразу три топ-менеджера, які працювали в структурах Усманова. Виконавчим директором соцмережі став Дмитро Сергєєв, який раніше працював гендиректором ІД «Комерсант». Зв'язками з інвесторами у «В контакті» займеться Борис Добродєєв, син керівника ВГТРК Олега Добродеева. Раніше він очолював департамент управління інтернет-активами в компанії Усманова USM Advisors. А фінансовим директором «В контакті» став Олександр Третьяков, який раніше працював в 4G-операторі «Скартел» (бренд Yota).