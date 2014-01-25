Moody's зберегло кредитний рейтинг Франції, прогноз - негативний

Агентство Moody's зберегло суверенний кредитний рейтинг Франції на позначці Аа1. Прогноз за рейтингом - негативний, йдеться в поширеному повідомленні рейтингового агентства, передає ИТАР-ТАСС.

У повідомленні зазначають, що експерти Moody's скептично оцінюють економічні і фінансові реформи, що проводяться французьким урядом і не виключають можливості в середньостроковій перспективі знизити рейтинг країни.

Фахівці агентства вважають, що здійснення урядом заходів в економічній сфері і "намагання забезпечити їх ефективність натрапляють у Франції на негнучку економічну систему". "Особливо це стосується ринку праці", - наголошується в заяві рейтингового агентства.

Експерти Moody's також звернули увагу на "напруженість у політичній і соціальній сфері, яка зберігається у країні".

До оголошення Moody's рішення щодо кредитного рейтингу Франції міністр економіки і фінансів країни П'єр Московісі заявив, що якою б не була оцінка агентства, вона "не завадить Франції успішно проводити модернізацію".

"У будь-якому випадку довіра Франції на міжнародних кредитних ринках залишиться високою".Читайте такожДефіцит бюджету Франції в 2013 році склав 102 млрд дол.