Відновлення торгівлі акціями Банку Кіпру відкладається до кінця року

Торгівля акціями Банку Кіпру на Кіпрській фондовій біржі не відновиться до кінця поточного року. Такий висновок зробила газета "Сайпрус мейл" за підсумками зустрічі керівництва найбільшої на острові кредитної організації з головою Комісії з цінних паперів і бірж Дімітрою Калогіру, яка відбулася в п'ятницю, передає ІТАР-ТАСС.

Банк представив п'ятисторінковий документ з поясненням ситуації, що складається і причин, за якими неможливе поновлення торгівлі акціями до кінця року. В ньому підкреслюється, що банк зміг виконати багато вимог комісії. Що ж стосується проспекту емісії, то це "важке питання, рішення якого займе певний час через колосальні зміни, які сталися протягом минулого року.

На зустрічі обговорювалися можливі варіанти дій у зв'язку з нездатністю банку підготувати необхідні комісією документи, а також питання, пов'язані з тим, яка інформація може бути розкрита для інвесторів. Повідомляється, що одним із варіантів може бути позабіржова торгівля цінними паперами банку.

Котирування акцій банку були призупинені в березні минулого року у зв'язку з досягнутую урядом та міжнародними кредиторами угодою про жорстку реструктуризації Банку Кіпру, яка передбачає його рекапіталізацію за рахунок "стрижки" незастрахованих депозитів і консолідацію з другим за величиною Кіпрським народним банком, який припинив своє існування. Відновлення торгівлі акціями планувалося на 31 січня. Однак банк не зміг вчасно підготувати проспект розміщення нових акцій, в якому повинна міститися остання фінансова та інша найважливіша інформація для інвесторів. В цьому зв'язку Комісія з цінних паперів і бірж попередила, що Банк Кіпру може бути позбавлений лістингу на фондовій біржі.

Голова ради директорів Банку Кіпру Христис Хасапіс після зустрічі заявив журналістам, що ніяких рішень прийнято не було і що наступного тижня відбудеться нова зустріч. У свою чергу Калогіру підкреслила, що "делістинг найбільшої в країні кредитної організації не є кращим виходом" і що "комісія бажає, аби процес стабілізації банку завершився якомога швидше".

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