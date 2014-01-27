Україна виплатила 120,25 млн дол. зовнішнього боргу

Міністерство фінансів України здійснило виплату купонного доходу в розмірі 120,250 млн дол. за облігаціями зовнішньої державної позики, випущеними в 2012 році, повідомляється на сайті міністерства.

Читайте такожМінфін випустить євробонди на 2 млрд дол. до кінця січня«Загальна сума платежу склала 120,250 млн дол. США», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в 2012 році Україна здійснила емісію облігацій зовнішньої державної позики на 2,6 млрд дол. з погашенням у 2017 році.

Як повідомляв УНІАН,загальна сума державного та гарантованого державою боргу України за грудень 2013 року зросла на 4,335 млрд дол., або на 6,31%, - до 73,078 млрд дол. (584,114 млрд у гривневому еквіваленті).

За січень-грудень 2013 року сума державного і гарантованого державою боргу України зросла на 8,583 млрд дол., або на 13,31%.

Україна провела успішне дорозміщення 10-річних суверенних євробондів у лютому 2013 року на 1 млрд дол. з прибутковістю 7,625%, в квітні - на 1,25 млрд доларів США з прибутковістю 7,5%. 20 грудня 2013 року Україна випустила єврооблігації на 3 млрд дол. з терміном погашення в 2015 році та ставкою купона 5%.