Google купує розробника систем штучного інтелекту DeepMind за 400 млн дол.

Google купує компанію DeepMind, що спеціалізується на розробці систем штучного інтелекту, більш ніж за 400 мільйонів доларів, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на незалежне видання Re/code.

Компанія Google підтвердила факт купівлі DeepMind зарубіжним ЗМІ, однак відмовилася уточнити вартість угоди. Згідно з даними джерел, знайомих з ходом переговорів, на купівлю DeepMind в кінці минулого року також претендувала Facebook.

Британська компанія DeepMind була заснована нейробіологом Демісом Хассабисом, розробником Яаном Таллінном і дослідником Шийному Леггом. Компанія займається створенням алгоритмів і програм для них - симуляторів, систем електронної комерції, ігор та ін.

В кінці року Google придбала компанію Boston Dynamics, розробляє роботів для Пентагону. Крім того, на початку грудня Google створила підрозділ з розробки та виробництва роботів, яке очолив Енді Рубін, колишній глава Android.