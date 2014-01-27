Акції США постраждали через розпродажі на ринках, що розвиваються

Уолл-стріт завершила торги п'ятниці зниженням другу сесію поспіль, а для індексу S&P 500 минулий тиждень виявився найгіршим із червня 2013 року на тлі активних розпродажів акцій на ринках, що розвиваються.

Індекс Dow Jones знизився за підсумками сесії на 1,96% до 15.879 пункта, індекс S&P 500 опустився на 2,09% до 1.790 пункта, а індекс Nasdaq Composite скоротився на 2,15 відсотка до 4.128 пункта, повідомляє Reuters.

За тиждень індекс S&P 500 впав на 2,6 відсотка, це відкриває дорогу подальшим розпродажів, враховуючи, що ринок за минулий рік піднявся на 30 відсотків.

Водночас, індекс волатильності VIX за тиждень підвищився на 32% - це рекордне тижневе зростання з травня 2010 року.

Читайте такожПрезидент США підписав бюджет уряду в 1,1 трлн дол."На ринку, безумовно, присутня нервозність. Світ потерпає від епідемії, яка виникла на ринках, що розвиваються", - сказав Майкл Джеймс, керівник торгових операцій з акціями в Wedbush Securities в Лос-Анджелесі.

Ринки, що розвиваються, опинилися під тиском продавців із-за побоювань уповільнення зростання в Китаї, політичних негараздів у Туреччині, Аргентині та Україні.

Багато учасники ринку чекають, що ФРС США за підсумками дводенного засідання в середу скоротить обсяг щомісячного викупу облігацій ще на $10 мільярдів. Побоювання інвесторів пов'язані з передчуттям швидкого підвищення процентних ставок.