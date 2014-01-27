Україна випустить п'ятирічні євробонди на 2 млрд дол. для російського кредиту

Кабінет міністрів України в рамках виконання досягнутих у грудні 2013 року домовленості з урядом Російської Федерації про надання Україні кредиту в обсязі 15 млрд дол. в обмін на суверенні бонди уряду України, дозволив додатковий випуск дворічних євробондів обсягом у 2 млрд дол. під 5% річних. Про це йдеться в постанові уряду №17 від 20 січня поточного року, опублікованому на урядовому порталі.

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«Здійснити додатковий випуск облігацій зовнішньої державної позики 2013 року на суму не більше 2 млрд дол. згідно з умовами, затвердженими постановою Кабміну №904 від 18 грудня 2013 року», - йдеться в постанові.

Раніше перший заступник міністра фінансів Анатолій Мярковський повідомив, що Мінфін має намір до кінця січня випустити євробонди на 2 млрд дол. під 5% річних строком на два роки в рамках залучення російського кредиту.