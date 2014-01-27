Банк «Фінанси та кредит» залучив 100 млн грн у результаті розміщення єврооблігацій

Банк «Фінанси та кредит», що входить до групи найбільших в Україні, залучив 100 млн грн у результаті розміщення п'ятирічних єврооблігацій, повідомляє інформаційне агентство Cbonds.

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Згідно з повідомленням, банк завершив розміщення єврооблігацій 23 січня.

Ставка купона встановлено на рівні 9,25% річних. Погашення облігацій заплановане в січні 2019 року. Організатором випуску виступає банк VTB Capital (GB).

Як повідомляв УНІАН, банк «Фінанси та кредит» був готовий погасити в строк, у січні 2014 року, євробонди на суму 95 млн дол., випущені в грудні 2009 року за ставкою купона 10,5% річних, але запропонував інвесторам обміняти ці облігації на єврооблігації нового випуску з погашенням у 2019 році на вигідних умовах.

Довідка УНІАН. Банк «Фінанси та кредит» (Київ р.) працює на ринку України з 1990 року та входить до групи найбільших банків України.

На 1 жовтня 2013 року активи банку становили 24,447 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 19,650 млн грн, зобов'язання - 22,358 млрд грн, кошти клієнтів - 14,590 млрд грн, власний капітал - 2,088 млрд грн, статутний капітал - 2,300 млрд грн. У січні-вересні банк отримав прибуток у розмірі 4,763 млн грн.

Основними акціонерами банку на 1 січня 2013 року були компанії «Асканія» (46,55%) і F&C Realty (49,58%). У ЗМІ банк називають підконтрольним народному депутату Костянтину Жеваго.