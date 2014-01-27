Лідерами за обсягом купівлі ОВДП в 2013 році стали держбанки

Лідерами за обсягом купівлі облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) за підсумками 2013 року, як і в 2012 році, стали державні "Ощадбанк» і "Укрексімбанк", говориться в рейтингу банків - первинних дилерів, розміщеному на сайті Міністерства фінансів України.

Згідно з рейтингом, «Укргазбанк» піднявся на третій рядок із п'ятої позиції, «УкрСиббанк» піднявся з сьомого місця на четверте, «Фідобанк» опустився з третьої позиції на п'яту. Всього в рейтингу Мінфіну 17 банків.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2013 року Кабінет міністрів постановою №529 скасував обмеження кількості первинних дилерів на ринку ОВДП, тоді як раніше до переліку дилерів могли входити не більш як 16 банків.

Читайте такожМінфін залучив до держбюджету 1,881 млрд грн на позаплановому ОВДП-аукціоніУ листопаді минулого року Мінфін повідомив про наміри забезпечити фінансування бюджетного дефіциту за рахунок розширення переліку первинних дилерів і пропозиції нових інструментів на ринку облігацій внутрішньої держпозики.

Міністерство фінансів України з початку 2013 року розмістило облігації внутрішньої державної позики на суму 65,2 млрд грн, 5,3 млрд дол. і 0,1 млрд євро (108,650 млрд грн за курсом НБУ), що в 1,6 разу перевищує обсяги 2012 року.