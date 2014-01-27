Індекс WIG-Ukraine за тиждень втратив 2,6%

Варшава. Індекс українських компаній на Варшавській фондовій біржі WIG-Ukraine минулого тижня втратив 2,6% своєї вартості, але закрився вище досягнутого в грудні історичного мінімуму.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Польщі, український індикатор завершив торги п'ятниці на найнижчому рівні останніх п'яти торгових сесій - 483,95 пункта, що, однак, приблизно на 30 пунктів вище історичного мінімуму.

"Блакитні фішки" польського фондового ринку за минулий тиждень втратили 0,95% на тлі зниження індикатора широкого ринку WIG на 0,65%.

За останні п'ять торгових сесій подешевшали папери 9 з 11 українських емітентів на головному майданчику Варшавської біржі. Найбільше втратили спекулятивні папери Coal Energy (-26%), Agroton (-18%), Sadovaya Group (-14%) і Westa (-12%). Акції IMC подешевшали на 12%, KSG Agro - на 9,5%, Ovostar - на 9%.

Найменше просіли папери найбільшої української компанії на польському фондовому ринку - Kernel (приблизно на 1%), а аналогічне зростання продемонстрував другий найбільший емітент - Astarta.

Акції KDM Shipping закрилися на рівні попереднього тижня.

Читайте такожАкції США постраждали через розпродажі на ринках, що розвиваютьсяЯк повідомляв УНІАН, WIG-Ukraine закінчив попередній тиждень зниженням більш ніж на 2%, після того як з початку року до 10 січня додав майже 3%.

Довідка УНІАН. Запущений у травні 2011 року з базових 1000 пунктів, український індекс в грудні минулого року досяг нового історичного мінімуму на рівні 456,77 пункту, а за весь 2013 рік втратив 25%.

На Варшавській фондовій біржі котируються папери 13 компаній з України, дві з яких на альтернативному майданчику для менших емітентів - NewConnect. Перша компанія з України вийшла на польський ринок у 2006 році, а останнім дебютантом стала Сereal Planet, яка вийшла на альтернативний ринок ВФБ в грудні минулого року.