Індекс Української біржі підвищився на 1,82%, індекс ПФТС знизився на 0,90%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 27 січня, знизився на 1,82% - до 864,51 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 101,4 млн грн, з них на фондовому ринку - 96,7 млн грн, на терміновому ринку - 4,7 млн грн.

Лідером підвищення серед цінних паперів, що входять в індексний кошик, стали акції Авдіївського коксохіму, які підвищилися на 4,79%.

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,90% - до 287,58 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 71,7 млн грн.

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