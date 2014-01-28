Офшорна компанія придбала 25% акцій «Гадячгазу»

Офшорна компанія «Кафтор» (острів Домініка) придбала 24,93% статутного капіталу підприємства по газопостачанню та газифікації «Гадячгаз».

Про це «Гадячгаз» повідомив в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Водночас повідомляється, що компанія «Енерго-Лан» скоротила пакет акцій «Гадячгаз» до 0,01% до 16,6%, а також «Група компаній «Співдружність» - до 0,01% з 15,68%.

Згідно з даними НКЦПФР, станом на 2 квартал 2013 року акції «Гадячгаз» були розподілені наступним чином: «НАК «Нафтогаз України» - 25%, "Інвестиційна компанія "Фінлекс-Інвест" - 19,99%, «Енерго-Лан» - 16,15%, «Група компаній «Співдружність» - 15,68%.

Статутний капітал підприємства становить 1,546 млн грн, номінальна вартість акції 6,82 грн.

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Довідка УНІАН. Компанія з газопостачання та газифікації «Гадячгаз» (м. Гадяч, Полтавська обл.) займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ населенню і бюджетним установам в Полтавській області.