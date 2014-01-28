Мінфін залучив до держбюджету 10 млн грн на плановому ОВДП-аукціоні

Міністерство фінансів України у вівторок, 28 січня, залучило до державного бюджету 10,107 млн грн на плановому аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), повідомляється на сайті міністерства.

Водночас, Мінфін оголосив про проведення позапланового аукціону завтра, 29 січня, в ході якого інвесторам будуть запропоновані гривневі облігації терміном обігу 5 років.

За інформацією Мінфіну, на сьогоднішньому аукціоні розміщення ОВДП проводилося тільки в національній валюті. Усі кошти залучені в результаті розміщення 7-річних облігацій під 14,30% річних за єдиною поданою заявкою. Під час аукціону Мінфін відхилив єдину подану заявку на придбання 5-річних облігацій, а на придбання ОВДП терміном обігу 9 місяців заявок від інвесторів не надходило.

Як повідомляється, за результатами проведеного аукціону до держбюджету залучено 10,107 млн грн, що відповідає граничному рівню держборгу в рамках Бюджетного кодексу та Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік».

Як повідомляв УНІАН, Мінфін на аукціоні з продажу ОВДП 23 січня залучив до держбюджету 1,881 млрд грн, 21 січня - 199,727 млн дол. і 338,201 млн грн, 14 січня - 1,15 млрд грн.

Станом на 28 січня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 255,523 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходяться держпапери на суму 148,554 млрд грн, у власності банків - 81,670 млрд грн, нерезидентів - 12,211 млрд грн.

За оперативними даними Держказначейства на 27 січня 2014 року, з початку року видатки держбюджету на погашення держборгу становили 2,111 млрд грн на обслуговування держборгу - 2,614 млрд грн.

У 2013 році Мінфін у результаті аукціонів з розміщення ОВДП залучив до держбюджету 50,5 млрд грн, 5,3 млрд дол. і 0,1 млрд євро (108,650 млрд грн за курсом НБУ).

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2014 рік», граничний рівень держборгу на 2014 рік встановлено на рівні 585,484 млрд грн, або 35% ВВП.