Standard & Рoor's знизило рейтинги України

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Рoor's Ratings Services знизило рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній валюті до «ССС+/С» у зв'язку зі складною політичною ситуацією, прогноз - «негативний», повідомляється в звіті агентства, текст якого має УНІАН.

«Зниження рейтингів зумовлене нашою точкою зору щодо того, що політична ситуація в Україні значно ускладнилася, що знижує ймовірність надання очікуваної фінансової допомоги з боку Росії в разі відставки уряду президента Януковича», - йдеться в повідомленні агентства.

За інформацією S&P, рейтинг України за національною шкалою знижено до «uaBB+» з «uaBBB-». Водночас, довгостроковий і короткостроковий рейтинги України за зобов'язаннями в національній валюті підтверджені на рівні «В-/В» з негативним прогнозом.



Агентство підкреслює, що незважаючи на скасування законів «16 січня» і відставку уряду Миколи Азарова, поки неясно, яким чином буде врегульована політична ситуація в Україні.

«На нашу думку, головні кандидати від опозиції не контролюють дії протестувальників або не користуються їх повною підтримкою. Тому пан Янукович може залишитися при владі, якщо українські олігархи як і раніше надаватимуть йому політичну підтримку, а російський уряд надасть фінансову допомогу. Однак у разі втрати влади паном Януковичем, наприклад, у результаті дострокових президентських виборів, і якщо дипломатичні відносини з Росією стануть більш складними, може виникнути ризик для прямого фінансування українського уряду з боку Росії у розмірі 15 млрд дол. (близько 8% ВВП на 2014 рік)», - відзначили аналітики.

Також S&P вважає, що якщо політичні потрясіння призведуть до створення нового уряду, який буде негативно ставитися до альянсу президента Віктора Януковича з Москвою, Україна може відкласти погашення цих облігацій або відмовитися від їх погашення.

Аналітики агентства оцінюють показники зовнішньої ліквідності України як «слабкі» і прогнозують, що потреби країни у зовнішньому фінансуванні становитимуть 155% надходжень по рахунку поточних операцій платіжного балансу і доступних резервів. «Ми очікуємо, що вони будуть покриватися за рахунок рефінансування торгових кредитів та інших зобов'язань приватного сектору, а також прямої фінансової підтримки від Росії, в тому числі завдяки додатковій угоді про зниження ціни, за якою« Нафтогаз» купує газ у «Газпрому», приблизно на 30%», - наголошується у звіті.

Також повідомляється, що негативний прогноз відображає думку S&P про можливе зниження довгострокових суверенних кредитних рейтингів України з імовірністю щонайменше один до трьох у найближчі 12 місяців, якщо політичні потрясіння призведуть до подальшого ослаблення адміністративної здатності українського уряду обслуговувати і погашати боргові зобов'язання, або якщо очікувана фінансова підтримка від Росії не буде надана і не буде знайдено альтернативних джерел фінансування.

Водночас S&P не виключає, що рівень рейтингів може стабілізуватися, і в кінцевому рахунку підвищитися у разі ослаблення політичної напруженості і гарантованого забезпечення зовнішнього фінансування для покриття значних потреб України у зовнішньому фінансуванні.

Як повідомляв УНІАН, у грудні минулого року Standard & poor's присвоїла українським суверенним євробондам на 3 млрд дол. з терміном погашення в 2015 році, викуплені Фондом національного добробуту Росії 24 грудня, рейтинг «В-».

Україна випустила єврооблігації на 3 млрд дол. з терміном погашення в 2015 році і ставкою купона 5% 20 грудня 2013 року. За інформацією першого заступника міністра фінансів Анатолія Мярковського, наступний транш у розмірі 2 млрд дол. на аналогічних умовах буде отримано до кінця січня поточного року.

Як заявив Президент РФ Володимир Путін на прес-конференції після саміту Росія - Євросоюз, який відбувся 28 січня в Брюсселі, уряд Росії не має наміру переглядати домовленості з Україною про надання їй кредиту і ціни на газ, якщо до влади в Україні прийде опозиція.

26 грудня S&P підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг України на рівні «В-», одночасно підвищивши прогноз до «стабільного» з «негативного», що зумовлено фінансовою підтримкою з боку Росії.