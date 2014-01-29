Кабмін продасть блокуючий пакет акцій «Донбасенерго»

Кабінет міністрів вирішив продати 25% + 1 акцію однієї з найбільших енергогенеруючих компаній України «Донбасенерго», контрольний пакет акцій якої був проданий Фондом держмайна в серпні минулого року компанії бізнесмена Ігоря Гуменюка за 719 млн грн.

Відповідне рішення закріплено в урядовій постанові №23 від 22 січня.

Згідно з документом, Кабмін виключив блокпакет «Донбасенерго» з переліку об'єктів, що знаходяться під управлінням НАК «Енергетична компанія України», і вніс його до розпорядження від 18 лютого 2013 року «Про приватизацію об'єктів паливно-енергетичного комплексу України».

Також у документі зазначається, що блокпакет "Донбасенерго" буде реалізований через аукціони на фондових біржах до 30 червня 2014 року.

Читайте такожКабмін заднім числом зменшив план приватизації так, щоб виконати його на 101%Як повідомляв УНІАН, 21 серпня 2013 року Фонд державного майна України (ФДМУ) визнав "Енергоінвест Холдинг" (Донецьк) переможцем приватизаційного конкурсу з продажу 60,773% держпакета акцій "Донбасенерго".

"Енергоінвест Холдинг" запропонував за пакет акцій найвищу ціну в 718,92 млн грн, що на 77,9 млн грн більше за його початкову ціну.

Довідка УНІАН. «Донбасенерго» експлуатує дві теплові електростанції – Старобешівську та Слов'янську, сумарна потужність яких становить 2550 МВт.

Бізнесмен Ігор Гуменюк є мажоритарним акціонером Energoinvest Holding B.V., якій належить 91% компанії «Енергоінвест Холдинг».