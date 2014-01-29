Мінфін залучив до держбюджету 273 млн грн на позаплановому ОВДП-аукціоні

Міністерство фінансів України в середу, 29 січня, залучило до державного бюджету 273,010 млн грн на позаплановому аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, розміщення ОВДП проводилося лише в національній валюті. Всі кошти залучено в результаті розміщення 5-річних облігацій під 14,25% річних за двома поданими заявками.

Як повідомляється, за результатами проведеного аукціону до держбюджету залучено 273,010 млн грн, що відповідає граничному рівню держборгу в рамках Бюджетного кодексу й Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік».

Як повідомляв УНІАН, Мінфін 28 січня залучив до держбюджету 10,107 млн грн і оголосив про проведення позапланового аукціону 29 січня. На аукціоні з продажу ОВДП 23 січня Мінфін залучив до держбюджету 1,881 млрд грн, 21 січня - 199,727 млн дол. і 338,201 млн грн, 14 січня - 1,15 млрд грн.

Станом на 29 січня обсяг ОВДП, що знаходяться в обігу, за сумою основного боргу становив 255,499 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходяться держпапери на суму 148,580 млрд грн, у власності банків - 81,600 млрд грн, нерезидентів - 12,211 млрд грн.

За оперативними даними Держказначейства на 27 січня 2014 року, з початку року витрати держбюджету на погашення держборгу становили 2,111 млрд грн, на обслуговування держборгу - 2,614 млрд грн.

У 2013 році Мінфін у результаті аукціонів із розміщення ОВДП залучив до держбюджету 50,5 млрд грн, 5,3 млрд дол. і 0,1 млрд євро (108,650 млрд грн за курсом НБУ).

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2014 рік», граничний рівень держборгу на 2014 рік встановлено на рівні 585,484 млрд грн, або 35% ВВП.