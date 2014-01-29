Зниження S&P рейтингів України не вплине суттєво на вартість зовнішніх позик - експерт

«Нове значення рейтингу України від S&P (ССС+) відповідає поточній оцінці Moody's (Саа1), тому суттєвого впливу на дохідність українських єврооблігацій або вартість зовнішніх позик це зниження не матиме», - сказав Дубко.

За словами експерта, в умовах слабкої зовнішньої ліквідності України її кредитоспроможність серйозно залежить від дій великих кредиторів. «Тому після досягнення в грудні домовленостей про виділення фінансової допомоги в сумі 15 млрд дол., S&P змінило прогноз рейтингу України з «негативного» на «позитивний». Загроза того, що переформатування українського уряду ускладнить внутрішньополітичну ситуацію і вплине на дії Москви, змусила S&P знизити рейтинг», - пояснив він.

Експерт зазначив, що S&P вважає цю загрозу серйозною, тому що рейтингове агентство було змушене порушити свій власний графік, згідно з яким зміни рейтингів у цьому році призначено на 21 лютого, 11 липня і 19 грудня. «Згідно з новими правилами ЄС, з цього року міжнародні рейтингові агентства повинні оновлювати рейтинги строго в заздалегідь оголошені дати, а відхилення від графіка допускаються тільки в крайніх випадках», - сказав Дубко.

Водночас, експерт не згодний, що S&P побоюється відмови нового уряду платити за борговими зобов'язаннями перед Росією. «Стурбованість викликана можливою відмовою Росії продовжувати фінансування через невизначеність політичної ситуації в Україні в умовах, коли в Росії немає жорстких зобов'язань надати всю суму фінансування у визначені терміни», - додав Дубко.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня, міжнародне рейтингове агентство Standard & Рoor's знизило рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній валюті до «ССС+/С» у зв'язку зі складною політичною ситуацією з негативним прогнозом.

У грудні минулого року Standard & Рoor's присвоїла українським суверенним євробондам на 3 млрд дол. із терміном погашення в 2015 році, викупленим Фондом національного добробуту Росії 24 грудня, рейтинг «В-».

Україна випустила єврооблігації на 3 млрд дол. з терміном погашення в 2015 році та ставкою купона 5% 20 грудня 2013 року. За інформацією першого заступника міністра фінансів Анатолія Мярковського, наступний транш у розмірі 2 млрд дол. на аналогічних умовах буде отримано до кінця січня поточного року.

Як заявив Президент РФ Володимир Путін на прес-конференції після саміту Росія - Євросоюз, який відбувся 28 січня в Брюсселі, уряд Росії не має наміру переглядати домовленості з Україною про надання їй кредиту і ціни на газ, якщо до влади в Україні прийде опозиція.