Lenovo купує Motorola за 2,91 млрд дол.

Китайська компанія Lenovo придбає у Google виробника телефонів Motorola Mobility, повідомляє Лента.ги з посиланням на The Verge. Вартість операції становитиме 2,91 мільярда доларів.

Lenovo заплатить Google 660 мільйонів доларів після підписання угоди, ще 750 мільйонів відійдуть до Google у вигляді цінних паперів. Решта 1,5 мільярда доларів Lenovo виплатить протягом трьох років. Більшість патентів, що належать Motorola, залишаться у Google.

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Компанія Google стала власником Motorola в 2012 році, сума операції тоді склала 12,5 мільярда доларів. Основною метою покупки було патентне портфоліо Motorola. Наприкінці 2012 року Google за 2,5 мільярда доларів продала підрозділ Motorola, що займається випуском телевізійних приставок.

Motorola була заснована в США в 1929 році. Компанія займалася випуском телекомунікаційного обладнання, а в 1983 році випустила перший комерційний мобільний телефон. У 1990-х роках Motorola була провідним виробником мобільних телефонів.

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