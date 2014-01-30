Індекс РТС оновив 4,5-місячний мінімум на тлі обвалу російського рубля

Індекс РТС на торгах у четвер, 30 січня, на тлі ослаблення російської валюти опустився нижче 1300 пунктів, оновивши мінімум, на якому він перебував 5 вересня минулого року, передає ПРАЙМ.

На 13.00 мск індекс РТС знизився в порівнянні з рівнем закриття попереднього торгового дня на 1,53% - до 1286,94 пункту. Індекс ММВБ до цього часу зазнав менш відчутні втрати, скоротившись на 1,21% - до 1444,74 пункту.

Настільки серйозне падіння індексу РТС спостерігається на тлі зростання долара до рубля, так як ціни акцій розраховуються в доларах. Курс долара розрахунками "завтра" до 13.00 мск четверга підвищувався на 24 копійки - до 35,37 рубля.

При пробитті рівня 1285 пунктів індекс опуститься до липневого мінімуму 2013 року.