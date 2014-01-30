Нацкомісія з цінних паперів цього року перевірить 9 фондових бірж

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) планує в 2014 році перевірити діяльність 9 з 10 діючих в Україні бірж.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам член НКЦПФР Олексій Тарасенко.

За його словами, комісія на даний момент вже перевірила діяльність Української міжбанківської валютної біржі (УМВБ).

При цьому Тарасенко сказав, що у нацкомісії до біржі залишилося більше питань, ніж відповідей».

Він зазначив, що якщо біржа не приведе свою діяльність у відповідність з діючими нормами, комісія може застосувати до даної біржі санкції. Однак мова не йде про анулювання ліцензії на біржову діяльність.

Тарасенко також повідомив, що на підставі результатів перевірки цього року решти 9 діючих в Україні бірж комісія планує підготувати відповідні зміни до чинної нормативно-регуляторної бази.