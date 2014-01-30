Експерти: зниження S&P рейтингу за зобов'язаннями України передчасне

Зниження міжнародним рейтинговим агентством Standard & Poor's рейтингу за зобов'язаннями України передчасне, вважають опитані УНІАН експерти.

«Україна все ще має багато можливостей, щоб замінити російську підтримку у разі, якщо політичний сценарій докорінно зміниться, на підтримки з боку Європейського Союзу чи навіть гроші Міжнародного валютного фонду», - вважає керівник аналітичного департаменту інвестиційної компанії Concorde Capital Олександр Паращій.

Експерт не заперечує, що платоспроможність України в 2014 році насправді багато в чому залежить від російських грошей, і за нинішньої політичної ситуації ризик того, що Росія виведе свою фінансову підтримку, збільшується. Водночас, Паращій зазначив, що стан громадянського суспільства в Україні виглядає трохи краще, ніж, наприклад, у Білорусі та Венесуелі, які мають рейтинг «В-», і політичні потрясіння в Україні виглядають менш серйозними, аніж у Єгипті, який має рейтинг «B-».

Керівник українського рейтингового агентства, який побажав залишитися неназваним, також охарактеризував дії S&P щодо зниження рейтингу України як передчасні.

«Безумовно, політична нестабільність завжди несе певну загрозу якості обслуговування боргів, однак хотілося б нагадати, що кредитна історія України-позичальника не має епізодів несвоєчасної оплати за своїми боргами при будь-яких урядах», - зазначив він.

На думку експерта, якщо говорити про платоспроможність України за тими боргами, які вже залучалися або залучатимуться з боку Російської Федерації, то це питання було б доцільніше порушувати як мінімум у 2015 році, коли передбачено погашення єврооблігацій, придбаних Росією.

«Крім того, в разі якщо політична кон'юнктура в країні таки повністю зміниться, не виключено що Україна може отримати додаткові можливості для залучення фінансування ЄС чи МВФ», - додав експерт.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's знизило рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній валюті до «ССС+/С» у зв'язку зі складною політичною ситуацією з негативним прогнозом.

У грудні 2013 року Standard & Poor's присвоїло українським суверенним євробондам на 3 млрд дол. з терміном погашення в 2015 році, викупленим Фондом національного добробуту Росії 24 листопада, рейтинг «В-».

Україна випустила єврооблігації на 3 млрд дол. з терміном погашення в 2015 році і ставкою купона 5 % 20 грудня 2013 року. За інформацією першого заступника міністра фінансів України Анатолія Мярковського, наступний транш у розмірі 2 млрд дол. на аналогічних умовах буде отримано до кінця січня поточного року.

Як заявив Президент РФ Володимир Путін на прес-конференції після саміту Росія - Євросоюз, що відбувся 28 січня в Брюсселі, уряд Росії не має наміру переглядати домовленості з Україною щодо надання їй кредиту і ціни на газ, якщо до влади в Україні прийде опозиція.