ФДМУ повідомив, коли продадуть блокпакети енергетичних компаній

Фонд державного майна України (ФДМУ) виставить на продаж на фондовій біржі в лютому 25% пакет акцій "Донбасенерго", в березні також планується виставити на продаж 25% акцій "Захід-" і "Дніпроенерго", йдеться в зміненому плані-графіку на приватизацію, оприлюдненому на сайті Фонду держмайна.

ФДМУ також планує в лютому виставити на продаж по 25% "Вінниця-" і "Закарпаттяобленерго", в березні - по 25% "Чернівці-", "Донецьк-", "Дніпрообленерго".

У квітні на продаж планується виставити також блокпакети акцій "Київенерго" і "Крименерго".

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Як повідомляв УНІАН, голова ФДМУ Олександр Рябченко раніше заявив, що розраховує завершити в 2014 р. приватизацію об'єктів електроенергетики. За його словами, на сьогоднішній день ФДМУ активно співпрацює в питанні приватизації підприємств енергетики з Міністерством енергетики та вугільної промисловості.

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