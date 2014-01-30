Індекс Української біржі підвищився на 0,78%, індекс ПФТС - на 1,09%
18:05, 30 січня 2014Фондовий ринок
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Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 30 січня, підвищився на 0,78% - до 887,49 пункту.
Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 1,09% / REUTERS
Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 30 січня, підвищився на 0,78% - до 887,49 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.
Загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 16,9 млн грн, з них на фондовому ринку - 13,5 млн грн, на терміновому ринку - 3,4 млн грн.
Лідером підвищення серед цінних паперів, що входять в індексний кошик, стали акції "Укрнафти", які підвищилися на 5,92%, і "Донбасенерго" (+5,18%).
Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 1,09% - до 301,67 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 552 млн грн.
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