Фонд держмайна виставить на продаж пакети акцій 39 облгазів

Фонд державного майна України прийняв рішення виставити на продаж цього року держпакети акцій 39 газопостачальних і розподільчих підприємств, йдеться в плані-графіку приватизації на цей рік, оприлюдненому на сайті відомства.

Зокрема, на приватизаційних конкурсах планують виставити контрольні пакети по 51% акцій "Кіровоград-" і "Черкасигаз", а також 38,28% "Донецькоблгазу".

На фондових біржах планують виставити 36 блокуючих по 25% пакетів акцій підприємств - "Борщівгаз", "Бучач-", "Бережани-", "Вінниця-", "Гадяч-", "Гусятин-", "Дніпропетровськ-", "Заліщики-", "Запо-", "Збараж-", "Зборів-", "Івано-Франківськ-", "Київобл-", "Кременчук-", "Кременець-", "Крим-", "Лубни-", "Луганськ-", "Львів-", "Мелітополь-", "Миколаїв-", "Монастирськ-", "Підволочиськ-", "Полтава-", "Рівне-", "Севастополь-", "Суми-", "Теребовля-", "Тернопіль-", "Тернопільміськ-", "Тисмениця-", "Умань-", "Хмельницьк-", "Чернігів-", "Чортків-", "Шепетівкагаз".

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Як повідомляв УНІАН, у грудні 2013 р. голова ФДМУ Олександр Рябченко повідомив, що Фонд державного майна України планує виставити на продаж в 2014 році державні пакети 49 обл - і міськгазів.

При цьому він зазначив, що тільки три із загальної кількості запланованих до продажу наступного року пакетів акцій облгазів будуть контрольними. Розміри інших пакетів, за словами Рябченка, будуть становити близько 25%.

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