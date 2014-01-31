Фондовий ринок отримає оновлену інформаційну систему

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) запускає оновлену інформаційну систему фондового ринку, повідомили журналістам на прес-конференції в Києві представники комісії.

За словами директора агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку Юрія Бойка, завдяки оновленій системі комісія перейшла на принцип єдиного вікна здачі звітності, тобто звітність здається через один канал із використанням цифрового підпису. «Ми повністю позбулися паперової звітності», - сказав Бойко.

За його словами, вся звітність, вся інформація об'єднана в єдину базу даних, що дає можливість повною мірою використовувати цю інформацію.

«Система дає можливість робити перехресні звіти, отримувати аналітику, автоматично обчислювати коефіцієнти, необхідні для фондового ринку», - сказав Бойко.

Читайте такожНестача ліквідності не дає можливості українським акціям розвинути зростання - експертЗа словами члена комісії Михайла Назарчука, розроблена система забезпечить формування будь-якої моніторингової або аналітичної інформації щодо відповідності діяльності нормам законодавства, що сприятиме зниженню ризиків на фондовому ринку.

«Система бачиться комісією не як набір репресивних актів, а як система раннього оповіщення про ризики. Ми можемо отримувати не просто статистику, а будь-яку аналітику, щоб діагностувати ризики, що виникають у процесі діяльності», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН. Кабінет Міністрів України у серпні схвалив концепцію, запропоновану Міністерством доходів і зборів України, про створення та функціонування автоматизованої системи подачі в усі органи влади звітів у режимі онлайн через «єдине вікно».

Концепція «Єдине вікно подання електронної звітності» передбачає, що платники податків зможуть подавати звітні дані в різні органи влади дистанційно і за єдиним стандартом. Крім того, між органами влади буде налагоджено автоматичний інформаційний обмін, що дозволить оперативно отримати доступ до звітних даних, необхідних для виконання покладених на них функцій.