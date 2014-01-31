Мінфін має намір підвищити пропозицію короткострокових ОВДП у гривні і валюті

Міністерство фінансів України планує провести в лютому поточного року 4 аукціони з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), у ході яких інвесторам запропонують короткострокові облігації терміном обігу 3 місяці в національній та іноземній валюті, повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, аукціони проведуть 4, 11, 18 і 25 лютого. Мінфін має намір запропонувати ринку гривневі ОВДП терміном обігу 5 і 7 років на кожному з цих аукціонів. Крім того, на першому аукціоні 4 лютого інвесторам запропонують короткострокові гривневі ОВДП терміном обігу 3, 4 і 9 місяців, 11 лютого - 4, 6 і 9 місяців, 18 лютого - 3, 4 і 9 місяців, 25 лютого - 9 місяців.

Також Мінфін планує запропонувати інвесторам ОВДП, номіновані в іноземній валюті, на двох аукціонах. Зокрема на першому аукціоні 4 лютого - терміном обігу 3 роки, на другому аукціоні 11 лютого - також терміном обігу 3 роки і короткострокові терміном обігу 3 місяці.

Як повідомляв УНІАН, у січні поточного року Мінфін провів 5 аукціонів з продажу ОВДП, зокрема 2 - позапланово, в ході яких до держбюджету залучено 199,727 млн дол. і 3,652 млрд грн (5,249 млрд грн в гривневому еквіваленті за курсом НБУ).

Станом на 30 січня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 253,075 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходяться держпапери на суму 148,563 млрд грн, у власності банків - 79,348 млрд грн, нерезидентів - 12,211 млрд грн.

За оперативними даними Держказначейства на 27 січня 2014 року, з початку року видатки держбюджету на погашення держборгу становили 2,111 млрд грн на обслуговування держборгу - 2,614 млрд грн.

У 2013 році Мінфін у результаті аукціонів з розміщення ОВДП залучив до держбюджету 50,5 млрд грн, 5,3 млрд дол. і 0,1 млрд євро (108,650 млрд грн за курсом НБУ).

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2014 рік», граничний рівень держборгу на 2014 рік встановлено на рівні 585,484 млрд грн, або 35% ВВП.