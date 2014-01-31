S&P знизило рейтинги трьох українських міст і Криму

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor’s слідом за зниженням суверенного рейтингу України знизило довгостроковий кредитний рейтинг Києва, Івано-Франківська і Криму з рівня «В-» до «ССС+» з негативним прогнозом, говориться в повідомленні агентства.

Згідно з повідомленням, агентство також знизило рейтинг Івано-Франківська і Криму за національною шкалою з «uaBBВ-» до «uaBB».

На думку аналітиків агентства, довгостроковий рейтинг Києва, Дніпропетровська і Криму «ССС+» обмежений рівнем суверенного кредитного рейтингу України за зобов'язаннями в іноземній валюті, але відповідно до критеріїв S&P індикативний рівень їх власної кредитоспроможності (indicative credit level — ICL) визначено на рівні «b».

Негативний прогноз за рейтингами Києва, Івано-Франківська і Криму також відображає аналогічний прогноз щодо суверенних рейтингів України.

Агентство відзначило позитивний вплив на рейтинг Києва положення міста, як адміністративного і економічного центру України, і достатньо диверсифіковану економіку з високим рівнем добробуту, який у кілька разів перевищує середній рівень по країні.

Також, Standard & Poor’s слідом за зниженням суверенного рейтингу України знизило довгостроковий кредитний рейтинг Дніпропетровська до рівня «ССС+» з «В-», прогноз за рейтингом - "негативний".

Згідно з повідомленням, S&P також знизило рейтинг за національною шкалою міста до «uaBB» з «uaBBВ-».

За даними агентства, довгостроковий рейтинг Дніпропетровська «ССС+» обмежений рівнем суверенного кредитного рейтингу України за зобов'язаннями в іноземній валюті, але відповідно до критеріїв S&P індикативний рівень власної кредитоспроможності міста (indicative credit level — ICL) визначено на рівні «b».

«Оскільки рейтинг міста обмежений рівнем суверенного рейтингу, будь-яка рейтингова дія щодо України, найімовірніше, призведе до аналогічної рейтингової дії щодо Дніпропетровська, за інших рівних умов», - говориться в повідомленні.

Негативний прогноз за рейтингами Дніпропетровська також відображає аналогічний прогноз щодо суверенних рейтингів України.

Standard & Poor's Ratings Services підтвердило кредитні рейтинги Львова на колишньому рівні «ССС+/uaBB » і одночасно знизило прогноз до "негативного" слідом за зниженням суверенних рейтингів України.

«Ми переглядаємо прогноз по рейтингах Львова з «позитивного» на « негативний» і підтверджуємо довгостроковий кредитний рейтинг міста на рівні «ССС+» і рейтинг за національною шкалою - «uaBB», - йдеться у звіті.

За інформацією S&P, рейтинги українських регіональних і місцевих органів влади обмежуються суверенними рейтингами України за зобов'язаннями в іноземній валюті, а «негативний» прогноз відображає аналогічний прогноз по суверенних рейтингах України.

«Ми можемо переглянути прогноз по рейтингах Львова на «стабільний » у разі позитивної рейтингової дії стосовно України за умови, що інші фактори, які впливають на рівень рейтингів Львова, будуть відповідати нашим базовим сценаріям», - наголошується у звіті.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня Standard & Poor's знизило рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній валюті до «ССС+/С» з негативним прогнозом у зв'язку зі складною політичною ситуацією.