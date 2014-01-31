Фонд держмайна планує продати «Сумихімпром» до кінця травня

Фонд державного майна України (ФДМУ ) планує до кінця травня 2014 року реалізувати 92,75%-ний пакет акцій одного з найбільших в Україні підприємств хімічної галузі «Сумихімпром», йдеться в наказі Фонду держмайна, оприлюдненому на його сайті.

Як наголошується в наказі, контрольний пакет акцій підприємства планується виставити на приватизаційний конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону.

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Довідка УНІАН. «Сумихімпром» - енергохімічний комплекс, який виробляє двоокис титану, мінеральні добрива, сірчану і фосфорну кислоти, залізооксидні пігменти і коагулянти.