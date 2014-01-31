Фонд держмайна планує продати «Сумихімпром» до кінця травня
17:26, 31 січня 2014Фондовий ринок
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ФДМУ планує до кінця травня реалізувати 92,75%-ний пакет акцій «Сумихімпрому»
Фонд держмайна продасть «Сумихімпром»
Фонд державного майна України (ФДМУ ) планує до кінця травня 2014 року реалізувати 92,75%-ний пакет акцій одного з найбільших в Україні підприємств хімічної галузі «Сумихімпром», йдеться в наказі Фонду держмайна, оприлюдненому на його сайті.
Як наголошується в наказі, контрольний пакет акцій підприємства планується виставити на приватизаційний конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону.
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Довідка УНІАН. «Сумихімпром» - енергохімічний комплекс, який виробляє двоокис титану, мінеральні добрива, сірчану і фосфорну кислоти, залізооксидні пігменти і коагулянти.
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