Moody`s знизило рейтинг України, прогноз - негативний

Причинами зниження рейтингу агентство називає ескалацію соціальної і політичної напруги в країні, підвищений ризик різкого зростання потреб у зовнішній ліквідності і непередбачуваність зовнішньої підтримки з боку Росії.

При цьому негативний прогноз агентство обумовлює високим ризиком зовнішньої ліквідності навіть в умовах надання фінансування з боку Росії відповідно до озвученого плану.



«Це відображає прогноз Moody`s щодо обмеженої ймовірності того, що український уряд буде спроможний ефективно вирішувати основні структурні проблеми країни», - сказано в повідомленні Moody's.

При цьому в агентстві не очікують, що в середньостроковій перспективі ситуація в Україні може змінитися на краще. «Ми змінимо свій прогноз і власне рейтинг у разі очевидних поліпшень у частині врегулювання політичної кризи і поліпшення показників зовнішньої ліквідності», - йдеться в повідомленні агентства.

У числі факторів, які можуть стати вирішальними для подальшого зниження рейтингу України, названо: продовження політичного протистояння, зростання насильства, відмова Росії від надання кредиту в обсязі 15 млрд дол., істотне зниження обсягів золотовалютних резервів.

Разом з тим, слідом за суверенним рейтингом країни, Moody's знизило рейтинг Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами до рівня Caa2 з Caa1.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня Moody's знизив рейтинг державних облігацій України до рівня «Caa1» з «B3» з можливістю подальшого перегляду в бік зниження.

28 січня міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's знизило рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній валюті до «ССС+/С» у зв'язку зі складною політичною ситуацією з негативним прогнозом. При цьому деякі українські аналітики назвали цей крок передчасним.