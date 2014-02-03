Річний план приватизації в січні виконано на 0,2%

Надходження від приватизації станом на кінець січня 2014 року становили 32,4 млн. грн, що становить лише 0,2% від запланованих на цей рік надходжень від приватизації, повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України.

Водночас надходження від оренди в січні становили 85,5 млн грн – 10,2% річного плану.

Читайте такожКабмін заднім числом зменшив план приватизації так, щоб виконати його на 101%Довідка УНІАН. Відповідно до затвердженого на 2014 рік державного бюджету від приватизації планується одержати 19,4 млрд грн, від оренди – 840 млн грн.