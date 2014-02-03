WIG-Ukraine за підсумками січня знизився на 4,5%

Індекс українських компаній Варшавської фондової біржі WIG-Ukraine завершив торги першого місяця поточного року 4,5% зниженням, закрившись на мінімальних значеннях торгів січня, але вище історичного мінімуму, досягнутого в грудні минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН у Варшаві, український індикатор закрився в минулу п'ятницю, 31 січня, на рівні 471,51 пункту, що на 2,6% нижче, ніж тижнем раніше.

За перший місяць поточного року найбільше подешевшали акції виробника молочних виробів Milkiland (-21,6%), що також досягли нового історичного мінімуму на рівні 9,34 злотого за папір (1 дол. = 3,1 злот.).

У трійку емітентів, що найбільш подешевшали, увійшли також акції виробника яєць і яєчних продуктів Ovostar Union та сільськогосподарської IMC, що втратили близько 19 і 17 відсотків відповідно.

Читайте такожУтримувачі євробондів «Агротону» погодились знизити ставку до 6%У січні подорожчали лише спекулятивні папери компаній Agroton (+27%), Westa (+18%), Sadovaya Group (+17%), Coal Energy (+7%) та акції Kernel (+0,08%). Водночас, акції найбільшої української компанії на польському фондовому ринку за останній тиждень подешевшали майже на 5%.

Минулого тижня з 11 українських емітентів на Варшавській біржі подорожчали папери тільки спекулятивних Agroton, Westa, Sadovaya Group, Coal Energy (на 1,6-10%), а також Astarta (+0,7%), яка за підсумками січня коштувала на 1% дешевше, ніж наприкінці минулого року.

За останні п'ять торгових сесій найбільше подешевшали папери IMC, що втратили 10% своєї вартості.

Український індекс завершив січень на мінусі на тлі негативної динаміки основних індикаторів польського ринку: "блакитні фішки" втратили за перший місяць року 1,9%, а індикатор широкого ринку WIG - 0,9%.

Водночас, за останній тиждень поточного місяця основні індикатори додали 0,4-0,5%.

Як повідомляв УНІАН, український індекс, запущений у травні 2011 року з базових 1000 пунктів, у грудні минулого року досяг нового історичного мінімуму на рівні 456,77 пункту.

За весь минулий рік індекс втратив 25% після 35,5% мінуса роком раніше.

На Варшавській біржі котируються папери 13 компаній з України, дві з яких на альтернативному майданчику для менших емітентів - NewConnect. Перша компанія з України вийшла на польський ринок в 2006 році, а останнім дебютантом стала компанія Сereal Planet, яка вийшла на альтернативний ринок ВФБ в грудні минулого року.