Утримувачі євробондів «Агротону» погодились знизити ставку до 6%

Утримувачі євробондів агрохолдингу «Агротон» на 50 млн дол. з терміном погашення в 2019 році погодилися знизити ставку за позикою до 6% з 8% у 2013 році в рамках повторної реструктуризації заборгованості, йдеться в повідомленні холдингу на Варшавській фондовій біржі.

Відповідне рішення власники паперів прийняли 31 грудня.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня 2013 року «Агротон» повідомив, що пропонує власникам своїх евроблигаций на 50 млн дол. перегляд умов і строків виплати купонів за ними у зв'язку з браком коштів через блокування депозитів у банку на Кіпрі і слабкого операційного кеш-флоу.

У зв'язку з цим компанія запропонувала перенести виплату купона за облігаціями, яку вона повинна була здійснити 14 липня 2013 року, на 14 січня 2014 року. Крім того, «Агротон» запропонував власникам цінних паперів знизити процентну ставку за облігаціями до 8% з 12,5%, під які були випущені облігації.

26 листопада минулого року «Агротон» звернувся до власників паперів з проханням про повторну реструктуризацію боргу, в рамках якої просив перенести виплату відсотків на 14 січня 2015 року з раніше обговорених 14 січня та 14 липня 2014 року і знизити процентну ставку за позикою до 6% до 8%.

Довідка УНІАН. «Агротон» заснований в 1992 році. Компанія орендує в Луганській та Харківській областях близько 210 тис. га землі і володіє складськими приміщеннями загальною місткістю 285 тис. тонн.

У 2010 році компанія дебютувала на Варшавській фондовій біржі, розмістивши 26,2% акцій на суму 54 млн дол.

«Агротон» в першому півріччі 2013 року отримав 223 тис. дол. чистого збитку в порівнянні з 30,49 млн дол. чистого прибутку за аналогічний період минулого року. Виручка компанії в I півріччі порівняно з аналогічним періодом минулого року дещо скоротилася - на 1,4%, до 40,77 млн дол. Валовий прибуток агрохолдингу знизилася більш ніж в 3,5 рази - до 9,95 млн дол., а операційний прибуток зменшився в 8,7 рази - до 4,09 млн дол.