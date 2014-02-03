Загальний обсяг торгів на Українській біржі в січні знизився на 19% і склав 552,3 млн грн, загальна кількість угод скоротилася на 32% і досягла 26,5 тис., повідомили УНІАН в Українській біржі.

Обсяг торгів на терміновому ринку Української біржі за місяць впав на 43,7% і склав 68,4 млн грн, а кількість угод зменшилася на 19% і досягла значення 10,2 тис.

Обсяг торгів цінними паперами в січні склав 483,9 млн грн (з них обсяг торгів акціями - 393,8 млн грн), що на 13,7% менше ніж у грудні, а кількість угод, укладених на біржі за місяць склала 16,2 тис.

У січні Індекс українських акцій, що розраховується Українською біржею, знизився на 2,24% з 910,04 до 889,65 пунктів.

Лідерами впливу на Індекс українських акцій стали іменні прості акції "Донбасенерго", вплив яких склав 16,96 індексних пунктів, "МК Азовсталь" (-13,05 пунктів) і "Центренерго" (-11,90 пунктів).

Лідерами обігу в січні стали акції Мотор Січ", обсяг торгів яких склав 76,8 млн грн, на другому місці папери "Днепрвагонремстрой" - 51,6 млн грн, далі йдуть ОВДП з датою погашення 29 січня 2014 р. - 8,9 млн грн. Частка зазначених цінних паперів в обороті склала 37,35%, 25,09% і 4,35% відповідно.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році загальний обсяг торгів на Українській біржі впав на 55% порівняно з 2012 роком, і склав 10,9 млн грн.

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