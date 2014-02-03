Власник «Укртелекому» компанія ESU змінила директора

Компанія ESU, основний акціонер найбільшого оператора фіксованого зв'язку «Укртелеком», звільнила директора Іллю Солодовського, призначивши на його місце Олександра Чернявського.

Як повідомив емітент у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку. Згідно з повідомленням, відповідне рішення прийнято на загальних зборах учасників товариства 3 лютого 2014 року.

Згідно з повідомленням, Чернявський раніше обіймав посаду директора дирекції фінансової та комерційної діяльності «Укртелекому».

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Довідка УНІАН. Компанія ESU була створена в грудні 2005 року в Києві з назвою RBScom. У липні 2006 року, з приходом австрійського інвестиційного фонду EPIC, компанія була перейменована в EPIC Services Ukraine і стала скорочено називатися ESU.

ESU володіє 92,79% акцій «Укртелекому».

«Укртелеком» - найбільший оператор фіксованого зв'язку України, компанія також є лідером ринку Інтернету.

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