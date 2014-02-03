Власник «Укртелекому» компанія ESU змінила директора
Компанія ESU, основний акціонер найбільшого оператора фіксованого зв'язку «Укртелеком», звільнила директора Іллю Солодовського
Компанія ESU, основний акціонер найбільшого оператора фіксованого зв'язку «Укртелеком», звільнила директора Іллю Солодовського, призначивши на його місце Олександра Чернявського.
Як повідомив емітент у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку. Згідно з повідомленням, відповідне рішення прийнято на загальних зборах учасників товариства 3 лютого 2014 року.
Згідно з повідомленням, Чернявський раніше обіймав посаду директора дирекції фінансової та комерційної діяльності «Укртелекому».
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Довідка УНІАН. Компанія ESU була створена в грудні 2005 року в Києві з назвою RBScom. У липні 2006 року, з приходом австрійського інвестиційного фонду EPIC, компанія була перейменована в EPIC Services Ukraine і стала скорочено називатися ESU.
ESU володіє 92,79% акцій «Укртелекому».
«Укртелеком» - найбільший оператор фіксованого зв'язку України, компанія також є лідером ринку Інтернету.
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