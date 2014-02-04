Уолл-стріт пережила найбільше падіння з червня

Американські акції опинилися в понеділок під тиском продавців, і індекс S&P 500 показав найбільше падіння з червня минулого року після виходу слабких виробничих даних, які переповнили чашу терпіння інвесторів, передає Рейтер.

Індекс Dow Jones опустився на 2 відсотки до 15.372 пунктів, індекс S&P 500 втратив 2,28 відсотка, досягнувши 1.741 пункту, а індикатор Nasdaq Composite опустився на 2,61% до 3.996 пунктів.

Індекс Dow завершив сесію нижче 200-денної ковзної середньої вперше з 28 грудня 2012 року, і пробиття рівня підтримки говорить про високу ймовірність продовження зниження.

Виробничий PMI США в січні склав 51,3 пункту при прогнозі в 56 пунктів.

Статистика моментально відбилася на настроях ринкових гравців, піднявши вартість страховки від падіння індексу S&P 500 до максимального значення майже за 4 місяці. Індекс волатильності підстрибнув на 16,5 відсотка до 21,44 пункту - рекордного рівня з грудня 2012 року.

Розпродажі прокотилися по всіх секторах, і тільки дев'ять компаній з індексу S&P уникли падіння.

"Для мене це найбільш яскраве підтвердження того, що... монетарна політика ФРС в 2013 році забезпечила міцний фундамент для ринків акцій. Як тільки вони почнуть давати сигнали про вихід із стимулюючих заходів, ви побачите наслідки", - сказав Кейт Блісс, старший віце-президент Cuttone&Co в Нью-Йорку.

Акції Pfizer, єдині серед компонентів індексу Dow, закрилися в плюсі.

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